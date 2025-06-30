E3 Ülkelerinden İran'a UAEA Desteği ve Tehditlere İtiraz

İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye yönelik yapılan "Savaş bitince Grossi'nin hesabını göreceğiz." açıklamalarına tepki gösterdi.

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Grossi'ye yönelik tehditler kınandı.

UAEA ve Grossi'ye yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada, İran makamlarına UAEA'yla ilişkileri sona erdirecek herhangi bir adım atmama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İran'ı yasal olarak bağlayıcı yükümlülükleri doğrultusunda işbirliğini derhal yeniden başlatmaya ve UAEA personelinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz."

Grossi'yi casuslukla suçlamıştı

İran, Grossi'yi İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını meşrulaştırmak ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlamış, bundan sonra Grossi'nin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani ise X'ten yaptığı paylaşımda, "Savaş bitince Grossi'nin hesabını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İran Meclisi de "İsrail ve ABD'nin son saldırılarına ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu saldırıları kınamamasına karşı Ajans ile tüm işbirliğinin askıya alınmasını zorunlu kılan" yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla onaylamıştı.