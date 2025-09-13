E3 Ülkelerinden Filistin'e Destek: Savaşın Durdurulması İçin Somut Adımlar Atılacak

Filistin, Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin yaptığı ortak açıklamanın, yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'nde süren İsrail'in soykırımını durdurmaya yönelik adımlar atmaya hazır olduklarını teyit ettiğini bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, E3 ülkelerinin açıklamasının memnuniyetle karşılandığı vurgulanarak, bunun "üç ülkenin savaşı durdurmaya yönelik somut adımlar atmaya hazır olduğunu teyit ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerin tutumlarındaki olumlu gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Savaşın derhal durdurulması yönündeki uluslararası uzlaşıyı, İsrail'i halkımıza yönelik saldırıları durdurmaya zorlayacak somut adımlara dönüştürmek için çalışıyoruz." denildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin yaptığı ortak açıklamada, "9 Eylül'de Doha'da gerçekleşen, Katar'ın egemenliğini ihlal eden ve bölgede daha fazla gerginlik yaratma tehlikesi taşıyan İsrail saldırılarını kınıyoruz." denilmişti.

Bu tür eylemlerin kalan rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki savaşın sona ermesini ciddi şekilde tehlikeye attığı belirtilen açıklamada, tüm taraflara acil ateşkes anlaşması sağlamak için yeni çabalar sarf etme çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada, üç ülke askeri harekatın sivillerin toplu olarak yerinden edilmesine, kayıplara ve temel altyapının tahrip olmasına neden olduğunu belirterek, İsrail'in Gazze şehrindeki operasyonlarını durdurması çağrısında bulunulmuştu.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.