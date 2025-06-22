E3 Ülkeleri İran'a Diplomatik Çağrı Yaptı

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Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştıracak eylemlerden kaçınmaya çağırarak, gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini açıkladı. E3 ülkeleri, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeyi hedefliyor.

Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'ı "bölgeyi istikrarsızlaştıracak eylemlerden kaçınmaya" çağırarak, gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini bildirdi.

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ülkeler için barış ve istikrardan yana olunduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'a bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek eylemlerden kaçınma çağrısına yer verilerek, E3 ülkelerinin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın daha fazla yayılmaması ve gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını sürdüreceği ifade edildi.

"Amacımız, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek"

E3 ülkelerinin, İsrail'in güvenliğine bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacağı ve artık bölgesel güvenlik için bir tehdit oluşturamayacağı konusunda her zaman net olduk." denildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'da 3 nükleer tesise saldırdığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Amacımız, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek. İran'ı, nükleer programıyla ilgili tüm kaygıları giderecek şekilde bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere katılmaya çağırıyoruz. Bu hedefe ulaşmak adına tüm taraflarla koordinasyon içinde çalışmaya hazırız."

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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