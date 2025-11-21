E3 Ülkeleri, ABD'nin Ukrayna'daki Savaş Sonlandırma Çabalarını Destekliyor

İngiltere, Fransa, Almanya (E3) ve Ukrayna'nın, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Almanya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Şansölye Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Dört ülke lideri, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabaları ve Ukrayna'ya sağlam güvenlik garantileri verilmesini memnuniyetle karşıladı.

Görüşmede E3 ülkeleri, Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışa giden yolda değişmez ve tam destek vereceklerini bir kez daha teyit etti.

Dört ülkenin lideri, Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu ilgilendiren tüm anlaşmaların Avrupa ortaklarının onayıyla veya müttefiklerin konsensüsüyle kabul edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.