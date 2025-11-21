Haberler

E3 Ülkeleri, ABD'nin Ukrayna'daki Savaş Sonlandırma Çabalarını Destekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna liderleri, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşıladı ve Ukrayna'ya sağlam güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere, Fransa, Almanya (E3) ve Ukrayna'nın, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Almanya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Şansölye Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Dört ülke lideri, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabaları ve Ukrayna'ya sağlam güvenlik garantileri verilmesini memnuniyetle karşıladı.

Görüşmede E3 ülkeleri, Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışa giden yolda değişmez ve tam destek vereceklerini bir kez daha teyit etti.

Dört ülkenin lideri, Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu ilgilendiren tüm anlaşmaların Avrupa ortaklarının onayıyla veya müttefiklerin konsensüsüyle kabul edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.