e-YÖKDİL sonuçları açıklandı - Haberler

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e-YÖKDİL sonuçları açıklandı

AA - Harun Kutbe - Güncel
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022 İngilizce) sonuçları açıklandı.

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022 İngilizce) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, bugün uygulanan e-YÖKDİL 2022 İngilizce'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.

AA / Harun Kutbe - Güncel

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