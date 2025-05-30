e-YÖKDİL 2025/1 Sınavı Yarın Yapılacak

e-YÖKDİL 2025/1 Sınavı Yarın Yapılacak
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Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2025/1), yarın 47 e-sınav salonunda İngilizce olarak gerçekleştirilecek. 5 bin 267 adayın katılım göstereceği sınav, saat 13.45'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e- Yökdil 2025/1 İngilizce-Fen Bilimleri) yarın yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 47 e-sınav salonunda İngilizce uygulanacak sınava 5 bin 267 aday başvurdu.

Saat 13.45'te başlayacak uygulamada adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Emniyet mensupları dahil sınavda 345 kişi görevli olacak.

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

Sınav günü kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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