e-YDS 2025/9 İngilizce Sınav Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/9 İngilizce) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.
Ösym'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/9 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel