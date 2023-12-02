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e-YDS 2023/12 Farsça ve İngilizce Sınav Sonuçları Açıklandı

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ÖSYM tarafından bugün düzenlenen e-YDS 2023/12 Farsça ve İngilizce sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilirler.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/12) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/12 Farsça ve İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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