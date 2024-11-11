Üye Girişi
Haberler

E-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi Başlatıldı

E-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'E-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek' projesinin açılış konferansı Ankara'da gerçekleştirildi. E-ticaretin güvenliğini artırmaya yönelik bu proje ile Türkiye, uluslararası alanda rol model olma hedefine koşuyor.

TİCARET Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 'E-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek' projesinin açılış konferansı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen 'E-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek' projesinin açılış konferansına, Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Barbaros Murat Köse ile kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcileri katıldı.

'ROL MODEL OLUYORUZ'

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, yaptığı konuşmada, Türkiye'de e-ticarette ürün güvenliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Özbekistan'dan, Bosna'dan, Makedonya'dan yaptığımız çalışmalara talepler geliyor. Bir yerde de ürün güvenliği konusunda rol model oluyoruz. İkiz dönüşüm altında Avrupa Birliği ile aynı standartları yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

'ALTYAPININ GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu ise e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğünü ve tüketici güvenini artırmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği gibi Türkiye'de de e-ticaret ciddi büyüyor ve geçtiğimiz yıl 500 milyar TL'nin üzerine çıktı ve daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisi gibi Avrupa Birliği ekonomisinin de itici gücü haline gelmeye başladı ve bu alanda da Avrupa Birliği kendi elektronik ticaretiyle ilgili olarak teknik altyapısını oluşturdu. Türkiye de bununla ilgili olarak e-ticaretin büyümesine eşlik edecek ve küresel ticaretten daha fazla pay alan, e-ticaretle ilgili olarak aksiyonlarını daha hızlı atmak zorunda kalacak. Biz de ürün güvenliği alanında çözüm üretilmesinin zorunlu olduğunu görerek, e-ticaretin güvenli hale gelmesi için bu altyapının geliştirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Diğer konuşmacılar da proje kapsamında, Türkiye'de AB düzenlemelerine uygun bir piyasa gözetim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, e-ticarette ürün güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.