e-TEP, YÖK Tarafından Kabul Edilen Yeni Yabancı Dil Sınavı Oldu

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Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından merkezi yabancı dil sınavları arasına alındı. e-TEP, CEFR ile uyumlu olup, öğretim elemanı atamaları ve lisansüstü eğitim başvurularında geçerli olacak.

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları arasına girdi.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni (CEFR) ile uyumlu olarak hazırlanan ve dört temel dil becerisini ölçen bilgisayar tabanlı e-TEP'in yükseköğretim alanında geçerli merkezi yabancı dil sınavları arasında yer almasına karar verildi.

Buna göre e-TEP, öğretim elemanı atamaları, doçentlik başvuruları, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma, yabancı dille eğitim yapılan programlar ve lisansüstü eğitim başvurularında mevzuatta belirtilen merkezi yabancı dil sınavı olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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