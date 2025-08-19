e-TEP Sınav Sonuçları Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 19 Temmuz'da yapılan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP) sonuçları açıklanarak, adayların erişimine sunuldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 19 Temmuz'da yapılan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-TEP'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı

Yargıtay'dan çarpıcı karar! Sosyal medyada bunu yapan yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.