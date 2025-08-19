e-TEP Sınav Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 19 Temmuz'da yapılan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP) sonuçları açıklanarak, adayların erişimine sunuldu.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-TEP'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel