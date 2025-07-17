e-TEP Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

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ÖSYM, 19 Temmuz'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) için giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle alabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 19 Temmuz'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın ???????(e-TEP) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, e-TEP adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle "ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Adaylar, sınav günü saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.???

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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