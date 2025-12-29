Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM, 29 Kasım'da gerçekleştirilen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın sonuçlarını duyurdu. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin web sitesinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP/2) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
