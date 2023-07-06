e-Devlet Kapısı'ndaki Veri Sızıntısı Milli Güvenlik Sorunudur

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, e-Devlet Kapısı'ndaki 65 milyon kişiye ait verilerin sızdırıldığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bu bir milli güvenlik sorunudur. Biz, bu sorunun çözülmesini; ülkemin, yurttaşlarımın zarar görmemesini istiyoruz." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, e-Devlet Kapısı'ndaki 65 milyon yurttaşa ait ad, soyadı, kimlik numarası, banka ve tapu kayıtları, kullanılan ilaçlar gibi pek çok kişisel verinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı ve birden fazla internet sitesi üzerinden erişime açıldığı iddialarını anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ulusal güvenlik problemlerinden biriyle karşı karşıya olduklarını ileri süren Başarır, "Bir yazılımcı arkadaş bu bilgiyi bana getirdiği anda sitelerden birine kendi kimlik bilgilerimi girdiğim zaman dehşete kapıldım. Yargılandığım davalardan, çocuklarımın kimlik bilgilerinden, resimlerinden, okul karnelerinden, üzerimizdeki tapulardan, hesap numaralarından, annemin, babamın T.C'sine, kardeşlerimin tüm bilgilerine kadar çıktığını gördüm." diye konuştu.

Başarır, bugün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda sunum yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un, kendisine yöneltilen soru üzerine bu konuya değindiğini aktararak, "Koç, 'böyle bir site var, kapattık' dedi. Peki sadece böyle bir site mi var?" diye sordu.

"e-Devlet Kapısı'nın devletin mahremi olduğunu ancak şu anda dünyanın her yerinden Türk vatandaşlarının bilgilerine kolayca ulaşıldığını" ifade eden Başarır, şunları kaydetti:

"Bu konuda 'bilgiler e-Devlet'ten alınmadı' deyip topu taca atmakla bu sorumluluktan kurtulamazlar. Ortada bir rezalet var. O rezaletin sorumluları hesap vermeli. Ama sorun böyle de çözülmüyor. Benim yurttaşlarımın, çocuklarımın, annemin, babamım bu güvenlik sorununu nasıl çözeceğiz? 65 milyonun yıllardır kullandığı T.C kimlik numaralarını değiştireceğiz, tüm e-Devlet bilgilerini mi değiştireceğiz? Bu bir milli güvenlik sorunudur. Biz, bu sorunun çözülmesini; ülkemin, yurttaşlarımın zarar görmemesini istiyoruz. Askerlerimizin, polislerimizin de bilgileri var. Niye yabancı bir istihbarat örgütü bunlara bir tuşla ulaşabilsin? Bu bilgiler bizim namusumuzdur. Bu parlamentonun, bu yürütmenin, bu yargının namusudur. ve bu namusa sahip çıkmak bu parlamentonun görevidir."

Sorumluların görevlerine derhal son verilmesi ve yargı sürecinin başlatılması gerektiğini söyleyen Başarır, konuyla ilgili Meclis araştırması açılması için gelecek hafta CHP Grubu olarak önerge vereceklerini bildirdi.