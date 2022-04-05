Dyson uzmanlarından ilkbahara özel haftalık temizlik planı

Dyson uzmanları tarafından paylaşılan ilkbahara özel haftalık temizlik planı, daha sağlıklı bir ev için zeminden mutfak temizliğine, çamaşırlardan kalorifer temizliğine uzanan oldukça etkili bilgiler içeriyor.

Dyson açıklamasına göre, temizlik ve hijyen, Kovid-19 salgınıyla birlikte eskisinden daha da önemli bir hale geldi. Çoğu insanın günlük yaşantısındaki hijyen alışkanlıkları değişirken, bu konudaki endişeleri de artmaya devam ediyor. Dyson'ın 2021 yılında gerçekleştirdiği "Küresel Toz Araştırması" da insanların ev tozuna ilişkin farkındalığı ve bunun sağlık üzerindeki etkileri hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, global çapta araştırmaya katılanların yüzde 44'ü yalnızca evleri tozlu olduğunda veya yerde görünür toz ve kir olduğunda temizlik yapmaya motive olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 56'sı ise temizliği rutin bir aktivite gibi görüyor. Ankete katılanların yüzde 29'u, geçen yıla göre dışarıdan evlerine toz ve polen getirme konusunda endişeliyken, diğer tüm ülkelere kıyasla Türkiye'de yaşayanların yüzde 46'sının bu konuda çok endişe duyduğu görülüyor.

Katılımcılara en çok hangi tozların rahatsız ettiği sorulduğunda, global düzeyde katılımcıların yüzde 37'si zeminlerdeki, yüzde 27'si havadaki cevabını verirken, Türkiye'den katılımcıların, yüzde 28'i zeminlerdeki, yüzde 35'i ise havadaki tozlardan rahatsız olduğunu belirtiyor. Türkiye'deki katılımcılar, tozu sağlıklarını etkileyen bir faktör olarak görüyor ve yüzde 43'ü evlerindeki tozu herkese sağlıklı bir ortam oluşturmak için yok etmek istiyor. Tüm bu sonuçlara rağmen tozun içeriği ve toz akarlarının hangi durumlarda ve ortamda ürediğine dair yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülüyor.

Bahar aylarında alerjiyi tetikleyen etkenler

Açıklamaya göre, zamanın çoğunun evlerde geçirildiği bu dönemde, artan polenler ve tozlar alerji sorunu yaşayanlar için bir problem haline geliyor. İç mekan hava kirliliğiyle birlikte yerlerde ve kullanılan eşyaların üzerinde biriken toz, toz akarı ve dışkısı, evcil hayvan tüyü ve polen gibi alerjenler alerjik semptomları tetikliyor. Temiz hava için evin camlarını açmak çok cazip gelse de dışarıdaki polenler, diğer alerjenler ve hava kirliliği bu çok basit aktiviteyle içeri giriyor ve tüm eve yayılıyor.

Tüm bu problemleri en aza indirmek ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için dikkat edilmesi gereken detaylar bulunuyor. Dyson uzmanları tarafından paylaşılan İlkbahara özel haftalık temizlik planı, daha sağlıklı bir ev için zeminden mutfak temizliğine, çamaşırlardan kalorifer temizliğine uzanan oldukça etkili bilgiler içeriyor.

Evlerdeki toz maruziyetini azaltmak için zeminlerinize ek olarak yatakları, koltukları ve ulaşılması zor yerleri etkili filtre sistemine sahip bir süpürgeyle temizlemek öneriler arasında yer alıyor. Süpürgenin, kirli havayı hapsedip evin havasına geri vermemesine dikkat çekilirken, iç mekan havasını kontrol altında tutabilmek adına tamamen kapalı filtre sistemine sahip bir hava temizleyici fanın tercih edilebileceği belirtiliyor.