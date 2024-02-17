Dynamic Front 2024 Tatbikatı Ankara'da Sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, işbirliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen Dynamic Front 2024 Tatbikatı'nın Ankara'da sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İki safha olarak gerçekleştirilen tatbikatın bilgisayar destekli komuta yeri safhası 5-16 Şubat tarihlerinde Almanya'da icra edilirken, fiili atışlı safhası ise 17-19 Şubat tarihlerinde ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya'nın katılımıyla Polatlı/Ankara'da icra ediliyor." ifadesi kullanıldı.