DxOMark en iyi pile sahip telefonları açıkladı!

Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik sürüyor. Günden güne yeni bir modelin piyasaya sürüldüğü sektörde DxOMark gibi telefonları test ederek belirli standartlar altında kıyaslayan platformlar da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Son olarak DxOMark, en iyi pile sahip akıllı telefonları açıkladı.

DxOMark en iyi ekrana sahip telefonları açıkladı!

En iyi pile sahip telefonlar

DxOMark'a göre en iyi pil performansı gösteren telefon, 96 puanla 2021'in eylül ayında global pazarlara gelen OPPO Reno 6 5G oldu. 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarjla gelen 4.500 mAh pille gelen modeli, 94 puanla yine aynı dönemde tanıtılan realme GT Neo 2 5G takip etti.

En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncü sırasında iPhone 13 Pro Max bulunuyor. 89 puanlı modelin pil kapasitesi ise 4.373 mAh.

Not: DxOMark, Xiaomi 12 ve Huawei Mate 40 gibi serilerin pil testlerini gerçekleştirmediği için bu gibi modeller sıralamada bulunmuyor.

DxOMark'a göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)

OPPO Reno 6 5G – 96 puan

realme GT Neo 2 5G – 94 puan

iPhone 13 Pro Max – 89 puan

OnePlus Nord CE 5G – 89 puan

Vivo Y72 5G – 89 puan

Xiaomi 11T – 89 puan

Samsung Galaxy M51 – 88 puan

OPPO Find X5 Lite – 87 puan

Redmi Note 10 – 87 puan

OPPO A74 – 86 puan

Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) – 86 puan

Wiko Power U30 – 86 puan

Redmi Note 10S – 86 puan

OPPO Reno 6 Pro 5G (Snapdragon) – 85 puan

Samsung Galaxy A72 – 85 puan

realme GT Neo 3 – 84 puan

Redmi Note 10 Pro – 84 puan

OnePlus Nord 2 5G – 83 puan

OPPO A94 5G – 82 puan

Nubia RedMagic 6 Pro – 81 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kamera tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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