DxOMark en iyi pile sahip telefonları açıkladı!
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Cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark, en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesini güncelledi.
Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik sürüyor. Günden güne yeni bir modelin piyasaya sürüldüğü sektörde DxOMark gibi telefonları test ederek belirli standartlar altında kıyaslayan platformlar da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Son olarak DxOMark, en iyi pile sahip akıllı telefonları açıkladı.
DxOMark en iyi ekrana sahip telefonları açıkladı!
En iyi pile sahip telefonlar
DxOMark'a göre en iyi pil performansı gösteren telefon, 96 puanla 2021'in eylül ayında global pazarlara gelen OPPO Reno 6 5G oldu. 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarjla gelen 4.500 mAh pille gelen modeli, 94 puanla yine aynı dönemde tanıtılan realme GT Neo 2 5G takip etti.
En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncü sırasında iPhone 13 Pro Max bulunuyor. 89 puanlı modelin pil kapasitesi ise 4.373 mAh.
Not: DxOMark, Xiaomi 12 ve Huawei Mate 40 gibi serilerin pil testlerini gerçekleştirmediği için bu gibi modeller sıralamada bulunmuyor.
DxOMark'a göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)
OPPO Reno 6 5G – 96 puan
realme GT Neo 2 5G – 94 puan
iPhone 13 Pro Max – 89 puan
OnePlus Nord CE 5G – 89 puan
Vivo Y72 5G – 89 puan
Xiaomi 11T – 89 puan
Samsung Galaxy M51 – 88 puan
OPPO Find X5 Lite – 87 puan
Redmi Note 10 – 87 puan
OPPO A74 – 86 puan
Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) – 86 puan
Wiko Power U30 – 86 puan
Redmi Note 10S – 86 puan
OPPO Reno 6 Pro 5G (Snapdragon) – 85 puan
Samsung Galaxy A72 – 85 puan
realme GT Neo 3 – 84 puan
Redmi Note 10 Pro – 84 puan
OnePlus Nord 2 5G – 83 puan
OPPO A94 5G – 82 puan
Nubia RedMagic 6 Pro – 81 puan
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kamera tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.