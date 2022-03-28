Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıl dönümü kutlandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tören, Düziçi Hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı.

Düziçi şehir stadyumunda devam eden törende tiyatro gösterisi, halk oyunları, ok atma gösterisi ve Osmaniye belediyesi mehteran takımı konser verdi.

Törende konuşan Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, "102 yıl önce ilçeyi düşman işgalinden kurtaran kahramanlara minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Onların bıraktığı bu cennet vatana sahip çıkmak, hepimizin en asli görevidir. Böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyuyorum. Bayramınız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Kaymakam Turgay İlhan, Belediye Başkanı Alper Öner, askeri ve mülki erkanla çok sayıda vatandaş katıldı.