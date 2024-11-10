Düziçi'nde Yamaç Paraşütü Sporu, Atatürk Anısına Uçuş Yapıldı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yamaç paraşütü sporcuları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına bin 800 rakımlı Dumanlı Yaylası'nda uçuş yaptı.

Fotoğraf ve doğaseverlerin özellikle sonbaharda ziyaret ettiği bin 800 metre rakımlı Dumanlı Yaylası'na gelen yamaç paraşütü sporcuları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına uçuş yaptı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fevzi Turan Alçı, yaylanın yamaç paraşütü için önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Alçı, bölgenin sadece rüzgar açısından değil görsel olarak da sporcuların ilgisini çektiğini anlatarak, "Bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anısına uçuş yaptık. Burası birçok yerdeki kalkış alanını kıskandıracak bir yer olabilir. Şu an özellikle bölgemizdeki sporcuların ilgisi oldukça fazla. Buraya ufacık bir bakım yapılırsa tüm Türkiye'den buraya uçuş için gelineceğine inanıyorum" diye konuştu.

MUHTEŞEM MANZARA

Milli Takım sporcusu Ersoy Aksoy da "Dumanlı Yaylası'na birkaç yıldır geliyorum. Burası hem doğasıyla hem şehriyle çok güzel bir memleket. Yetkililer buraya hizmet ederse ulusal çapta bir uçuş sahası olacağını düşünüyorum. Havalandığınızda karşınıza önce Harun Reşit Kalesi geliyor. Daha sonra muhteşem görüntüsü ile Berke Barajı Gölü ve Aslantaş Barajı'nı görüyorsunuz. Mükemmel bir görüntü oluyor. Tüm paraşütçü arkadaşlarıma buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ,(Osmaniye),