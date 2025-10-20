Haberler

Düziçi'nde Asfalt Silindiri Yangını Söndürüldü

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Çamiçi köyü yakınlarındaki bir şantiyede asfalt silindirinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Çamiçi köyü yakınlarındaki şantiyede kullanılan silindir, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
