Düziçi'nde Asfalt Silindiri Yangını Söndürüldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Çamiçi köyü yakınlarındaki bir şantiyede asfalt silindirinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde asfalt silindirinde çıkan yangın söndürüldü.
Çamiçi köyü yakınlarındaki şantiyede kullanılan silindir, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel