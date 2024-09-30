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Düziçi'nde 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Davasında 10 Tutuklama

Düziçi'nde 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Davasında 10 Tutuklama
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 18 kişiden 10'u tutuklandı. Polis, ihbar üzerine harekete geçerek şüphelileri gözaltına aldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 18 kişiden 10'u tutuklandı.

Düziçi ilçesinde kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 18 kişinin ismini verdi. Çocuğun ismini verdiği 18 şüpheli, 4 gün önce polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 18 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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