Düzgün Baba Dağı'nda Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı'nda gezmeye giden 6 kişi, kayalık alanda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonrasında AFAD ve jandarma ekipleri, termal dron ile yaptıkları inceleme sonucunda kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kişiler yaklaşık 3 saatlik yürüyüşle kurtarıldı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde gezmek için gittikleri Düzgün Baba Dağı'nda mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçenin Kıl köyü mevkisindeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden 6 kişi, kayalık alanda mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler arazide termal dronla yaptıkları inceleme sonucunda mahsur kalan kişilerin yerini tespit etti.
Ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan 6 kişi, yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün sonunda ilçe merkezine getirildi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de mahsur kalanlarla telefondan görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.