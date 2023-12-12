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Düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı Trabzon'da hizmete başladı

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Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde konuşlandırılan Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde konuşlandırılan Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın bulunduğu noktada faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa sürede yapılmasına imkan sağlıyor.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 57'den 97'ye çıkarıldı.

İlk etapta İstanbul'un da arasında bulunduğu 5 büyükşehirde hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası aracı, 1 Aralık itibarıyla diğer 25 büyükşehre de gönderildi.

Parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalışları kontrol ediliyor

Düzensiz göçle mücadelede yapılan uygulama ve denetimler kapsamında düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen kişilerin kimliği kontrol ediliyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası aracına davet ediliyor.???????

Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması için geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Uygulama sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zamanda tespit ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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