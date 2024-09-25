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Düzensiz Göçmenlere Yönelik 'Kalkan-27' Operasyonu: 1.029 Göçmen Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde gerçekleştirilen 'Kalkan-27' operasyonunda bin 29 düzensiz göçmenin ve 84 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 25 organizatör tutuklandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen "Kalkan-27" operasyonlarında bin 29 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, eporasyonlarda 84 göçmen kaçakçılığı organizatörünün de yakalandığını, bunlardan 25'initutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye'nin içinde bulunduğu 27 ilde "Kalkan-27" operasyonlarının düzenlendiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı yapanlara ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonların 4 gündür sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kalkan-27 operasyonlarında, 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: ANKA / Güncel
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