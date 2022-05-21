Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan şüphelinin ayakkabısında uyuşturucu bulundu - Haberler

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan şüphelinin ayakkabısında uyuşturucu bulundu
AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin ayakkabısında uyuşturucu ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin ayakkabısında uyuşturucu ele geçirildi.
Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Fas ve Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan A.T.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelinin ayakkabısında yapılan aramada 2 gram esrar bulundu.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Ufuk Ertop - Güncel