Düzensiz Göçle Mücadelede 15 Kaçakçılık Organizasyonu Çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen denetimlerde 15 göçmen kaçakçısı ve 446 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Ülke genelinde yapılan denetimlerde 28 bin 874 personel görev aldı ve 14 bin 674 yer kontrol edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçe yönelik yurt genelinde düzenlenen denetimlerde 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 446 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele denetimlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; ülke genelinde Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen denetimlere 28 bin 874 personel ve 9 bin 155 ekip katıldı. 5 bin 772 noktada; 4 bin 127 metruk bina, 7 bin 192 umuma açık yer, 477 terminal ve 2 bin 878 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 674 yer kontrol edildi. 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 446 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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