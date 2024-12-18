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Düzensiz Göçle Mücadele İçin Koordinasyon Toplantısı Van'da Yapıldı

Düzensiz Göçle Mücadele İçin Koordinasyon Toplantısı Van'da Yapıldı
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Van'da, 5 ilden yetkililerin katılımıyla düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nda, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele konuları ele alındı.

Van'da 5 ilden yetkililerin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Muş Valisi Avni Çakır, Iğdır Valisi Ercan Turan, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek katıldı.

Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş ve Hakkari'deki göç idaresi müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, sınır güvenliği, düzensiz göçle yapılan mücadele ile alınan önlemler, ilgili iller arasındaki koordinasyon çalışmaları ve kaçakçılıkla mücadele konuları konuşuldu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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