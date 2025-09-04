Düzenli Göz Muayenesi Çocukların Gelişimi İçin Kritik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Melih Ceylan, çocukluk döneminde görme sağlığının öğrenme ve sosyal gelişme açısından kritik rol oynadığını belirterek, düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ceylan, görme duyusunun çocukların dünyayı keşfetmesi, bilgi edinmesi, oyun oynaması ve sosyal ilişkiler kurmalarının temel aracı olduğunu söyledi.

Ceylan, özellikle okul öncesi çağda ve ilkokulun ilk yıllarında düzenli göz muayenesi yapılmasının sadece göz sağlığı için değil genel gelişim açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Çocukların çoğu zaman görme sorunlarını fark edemediğini dile getiren Ceylan, "Çocuk gördüğü dünyayı olduğu gibi kabul eder ve genellikle şikayetini dile getiremez. Bu durum kırma kusurları, şaşılık, doğuştan gelen katarakt, glokom veya göz içi tümörlerin tanısında gecikmeye yol açabilir. Erken tanı konulmadığında kalıcı görme kaybı hatta gözün kaybına kadar ilerleyen ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilir." dedi.

Prof. Dr. Ceylan, zamanında yapılan muayene ve uygun tedaviyle çocukların çoğunun hedeflenen görme seviyesine ulaşabildiğini belirterek, "Bu durum da doğrudan akademik başarıya, öz güvene ve sosyal becerilerine yansır. Tahtayı seçemeyen, harfleri karıştıran ya da kısa sürede yorulan bir çocuk, yanlışlıkla dikkat dağınıklığı ya da öğrenme güçlüğü yaşıyor gibi değerlendirilebilir. Oysa çoğu zaman tek ihtiyaç, doğru zamanda verilmiş bir gözlüktür." diye konuştu.

"Okul çağında göz kontrolü belirli aralıklarla yapılmalı"

Prof. Dr. Osman Melih Ceylan, ilk göz muayenesinin bebeklik döneminde, ailede göz hastalığı öyküsü varsa daha da özen gösterilerek ilk bir ay içinde yapılması gerektiğini söyledi.

Okul öncesi (3-6 yaş) dönemde mutlaka en az bir kapsamlı göz muayenesi yapılması gerektiğini vurgulayan Ceylan, ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Okul çağında ise belirli aralıklarla kontroller sürdürülmeli, görme ile ilgili en ufak şüphede vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulmalıdır. Okul ve okul öncesi dönemde düzenli göz muayenesi, çocukların geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir. Erken tanı ve tedavi sayesinde göz sağlığı korunur, öğrenme süreci desteklenir ve çocuklar hem okulda hem sosyal yaşamda daha güçlü adımlar atar. Çocuğun akademik başarısında görme düzeyinin önemli bir yerinin olduğu göz ardı edilmemelidir."