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Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında Ödemeler Başladı

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında Ödemeler Başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapılacağını duyurdu. 2024 yılı için 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira destek sağlandı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında yeni yılın ilk ödemesinin başladığını belirterek, 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'na ilişkin bilgilendirme yaptı. Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını hatırlattı. Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini belirten Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti.

"2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yaptık"

Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını bildiren Göktaş, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında yeni yılın ilk ödemeleri başladı. Bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacağız. Öte yandan 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yaptık" açıklamasında bulundu.

Göktaş, destekten yararlanacak vatandaşların, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğalgaz faturasının olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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