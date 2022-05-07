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Düzcespor şampiyonluğu kutladı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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TFF 3. Lig'de 2. Grubu lider bitirerek TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

TFF 3. Lig'de 2. Grubu lider bitirerek TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Ligin 36. haftasında evinde oynadığı Çarşambaspor maçının ardından şampiyonluk kupasını alan Bitexen Düzcespor'lu oyuncular, üstü açık otobüsle kentte tur attı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar kapsamında, Anıtpark Meydanı'na gelen takım otobüsündeki oyuncular, tezahürat ve meşaleler eşliğinde şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Kurulan sahnede ışık sistemiyle eğlenen Bitexen Düzcespor'lu oyuncular, kulüp yönetimi ve taraftar grupları, sırayla sahneye alınarak kupayla fotoğraf çektirdi.

Kupa seremonisinin ardından kutlama, sanatçı Gülben Ergen konseriyle devam etti.

AA / Ömer Ürer - Güncel

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