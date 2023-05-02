Düzceliler Togg'a yoğun ilgi gösterdi

DÜZCE Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Düzce'de görücüye çıktı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın makam aracı olan Togg'u görmeye çalışan Düzceliler izdiham oluşturdu. Togg'un ilk döneminde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün direksiyonuna geçerek Millet Bahçesi'ne gelen TOGG gün boyu vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Anadolu Ateşi kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Düzce'de sergilenmeye başlandı. TOGG'u görmeye gelenler, aracın sergilendiği Millet Bahçesi önünde toplandı. Aracı ise oluşumunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Dr. Faruk Özlü, sergileneceği Millet Bahçesi'ne getirdi. TOGG'u görmek isteyen vatandaşlar büyük izdiham oluşturdu.

Otomobili kullanan Başkan Dr. Faruk Özlü; "Türkiye Otomobil Girişim Grubu kısa adı TOGG, Düzce'mize geldi. Bu proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan bir projedir. Bu projenin ilk yıllarında bende görev almıştım. Benden sonraki arkadaşlarda bu projeyi devam ettirdiler. Türkiye'nin gurur duyduğu bir projedir. Bu otomobilin bütün fikri ve sanayi hakları kendisine aittir. Türkiye'nin kendi markası, kendi otomobili Düzce'ye geldi. Düzceli vatandaşlarımız aracı görecekler" dedi. TOGG'un direksiyonuna geçen vatandaşlar ise heyecanlı olduklarını dile getirdiler. Bazı vatandaşlar ise almak istediklerini ancak kendilerini çıkmadığını da dile getirdiler.

Gün boyu Düzce'de kalacak olan TOGG'u vatandaşlar, binerek deneyimleyebilecekler.