Düzceli Sporcular Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi

Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'den 12 sporcu madalya kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyona 1-4 Kasım'da Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlendi.

Düzce Wushu Kung Fu İl Temsilcisi ve Wushu Milli Takım Antrenörü Ayşegül Ödemiş ile Wushu Kung Fu Antrenörü Furkan Bilgili eşliğinde şampiyonaya katılan Düzceli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.