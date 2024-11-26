Düzce-Zonguldak Yolu'nda Sis Uyarısı
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu üzerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Trafik ekipleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması yönünde önlemler alıyor.
D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu bölgesinde sis etkili oluyor.
Kara yolunun Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle güzergahı kullanan sürücüler trafikte dikkatli seyrediyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.