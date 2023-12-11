ABD'nin Gazze'de insani ateşkes istenen tasarıyı vetosu Trakya'da protesto edildi

ABD'nin Gazze'de insani ateşkes istenen tasarıyı vetosu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da protesto edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar yatsı namazının ardından Selimiye Meydanı'nda bir araya geldi.

TÜGVA Edirne Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Terzi, yaptığı açıklamada, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Tüm dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu belirten Terzi, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu şehit edilmiştir. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil, katledilen masum insanlardır." dedi.

Dünya halklarının Filistin'de yaşanan katliama tepki gösterdiğini ifade eden Terzi, şunları kaydetti:

"Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir.

Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir.

Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz."

Tekirdağ

Türkiye Gençlik Vakfı'ınca (TÜGVA) düzenlenen program kapsamında Tekirdağ'da vatandaşlar yatsı namazı sonrası Rüstempaşa Camisi avlusunda bir araya geldi.

TÜGVA Tekirdağ Temsilcisi Bayram Akın, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail tarafından yapılan soykırımın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Gazze'deki soykırıma bütün dünyanın şahit olduğunu ifade eden Akın, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil, katledilen masum insanların sayısıdır." dedi.

Akın, savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiği saldırıların soykırım olduğunu, dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmayarak, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çağrısı üzerine yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin bunu veto etmesi sebebiyle karar alınamadığını hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

"ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil, barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya Amerika'ya hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar, muzaffer olacaktır, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir."

Kırklareli

Kırklareli'nde de ABD'nin, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi protesto edildi.

TÜGVA il temsilciliği öncülüğünde Hızırbey Camisi'nde yatsı namazının ardından toplanan sivil toplum örgütleri üyeleri, tekbir getirerek Filistin bayrağı taşıdı.

Grup, bir süre slogan atarak ABD'ye tepki gösterdi.

TÜGVA il temsilcisi Mehmet Doğacan Kamiloğlu, grup adına okuduğu basın açıklamasında, Gazze'de İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurguladı.

İsrail'in saldırıları ile savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiğini belirten Kamiloğlu, İsrail'in Filistin halkına soykırım yaptığını kaydetti.

Dünya halklarının soykırıma sessiz kalmayıp gösterdiği tepkiler ile ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunduğunu ifade eden Kamiloğlu, "Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir." diye konuştu.

Veto kararının Amerika tarihine, İsrail barbarlığına ortak olup bir kara leke olarak yazıldığını bildiren Kamiloğlu, şöyle devam etti:

"Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir."