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Düzce'ye yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kuruldu

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Düzce'ye yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kuruldu

Düzce'ye yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırıldı.

Düzce'ye yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırıldı.

Kaynaşlı ilçesinde kurulan modern ve tam donanımlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, istasyonun bölgeye ve personele hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, kente yeni bir sağlık hizmetleri istasyonunu, kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Düzce'nin, sağlık anlamında marka şehir olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İlimizin sağlık alanında marka bir şehir olması noktasında, bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm devlet büyüklerine teşekkür ederim. İlimize ve bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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