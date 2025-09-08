Düzce Yaylalarında Sonbaharın Güzellikleri

Düzce'nin yaylalarında sonbaharın habercisi güz lalesi ile çiğdem çiçekleri açtı

Düzce'nin sıra yaylaları olan ve rakımları 1200 ila 1800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarındaki vatandaşlar dönüş hazırlıkları yapıyor.

Yaylalar özellikle mor renkte açan güz lalesi ve çiğdem çiçekleriyle doğaya renk katıyor.