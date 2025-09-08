Düzce Yaylalarında Sonbaharın Güzellikleri
Düzce'nin yaylalarında, mor renkte açan güz lalesi ve çiğdem çiçekleri sonbaharın habercisi olarak doğayı renklendiriyor. Vatandaşlar, yaylalarda dönüş hazırlıklarına başladı.
Düzce'nin sıra yaylaları olan ve rakımları 1200 ila 1800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarındaki vatandaşlar dönüş hazırlıkları yapıyor.
Yaylalar özellikle mor renkte açan güz lalesi ve çiğdem çiçekleriyle doğaya renk katıyor.