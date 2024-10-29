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Düzce ve Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Düzce ve Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Düzce ve Zonguldak'ta fener alayı düzenlendi. Vatandaşlar, bando ve mehteran eşliğinde marşlar söyleyerek etkinliğe katıldı. Düzce'de 101 dilek balonu dağıtılırken, Zonguldak'ta katılımcılar Valilik önüne kadar yürüyerek Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Düzce ve Zonguldak'ta, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Düzce Belediyesi Bando ve Mehteran Takımı sahneye çıktı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, bando ve mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

Daha sonra vatandaşlara Cumhuriyet'in 101. yılına ithafen 101 dilek balonu dağıtıldı.

Gösterileri izleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de dilek balonu uçurdu.

Zonguldak

Zonguldak'ta tren garı önünde başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Valilik hizmet binasına kadar yürüdü.

Vatandaşlar, bando takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Karadeniz Ereğli ilçesinde de Bağlık Mahallesi'nde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne bando eşliğinde yürüdü.

Burada toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, vatandaşların katılımının yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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