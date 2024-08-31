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Düzce ve Sakarya'da Balıkçılar İçin Tören Düzenlendi

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Düzce ve Sakarya'da av yasağının sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için tören düzenlendi. Törende konuşan yetkililer, yeni av sezonunun coşkuyla başlayacağını belirtti.

Düzce ve Sakarya'da, av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için tören yapıldı.

Düzce'de Akçakoca Barınağı'nda düzenlenen törende, balıkçılar horon tepti.

Vali Selçuk Aslan, buradaki konuşmasında yeni av sezonunun 1 Eylül'de büyük bir coşkuyla başlayacağını söyledi.

Balıkçılığın gerek Türkiye gerek Düzce açısından hayati sektörlerden birisi olduğunu belirten Aslan, "Bize kayıtlı olan esnafın dışında, başka illerde kayıtlı olup Karadeniz'in bereketini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ulaştırma noktasında Akçakoca balıkçı barınağımız, liman olma özelliğiyle de önemli bir kavşak noktası. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi illere bağlı balıkçıların avlarını Türkiye'nin farklı lokasyonlarına buradan transfer ettiklerini biliyoruz. O boyutla, Akçakoca balıkçı barınağı çok kıymetli, balıkçılık çok kıymetli, Akçakoca'mız da bu yönüyle farklı bir noktada." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da kentte farklı boylarda 202 kayıtlı balıkçılık teknesi bulunduğunu, 883 su ürünleri ruhsatına sahip balıkçı, 1222 amatör balıkçı olduğunu dile getirerek, Düzce'nin su ürünleri potansiyeline sahip bir il olduğunu söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş da balıkçıların hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Davetlilere balık ikram edildikten sonra Vali Aslan ve beraberindekiler, balıkçı teknesiyle deniz turu yaptı.

Programın sonunda dua edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Sakarya

Sakarya'da da Kocaali ilçesinde Melenağzı Barınağı'nda düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Karasu Liman Başkanı Gökhan Peker, Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan'ın konuşma yapmasının ardından katılımcılara balık-ekmek ikram edildi.

Dua edilmesinin ardından balıkçılar "vira bismillah" diyerek tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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