Düzce ve Kocaeli'de yeni adli yıl açılışı için kokteyl düzenlendi

Düzce ve Kocaeli'de yeni adli yıl açılışı dolayısıyla kokteyl gerçekleştirildi.

Düzce Adliyesinde düzenlenen programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, adaletin en büyük ölçüsünün, adaletin zamanında tecelli etmesi olduğunu söyledi.

"Geciken adalet, adalet değildir" mottosuyla çalıştıklarını dile getiren Emre, "Adalet hizmetlerimizi hızlandırma ve vatandaşımıza güven vermek için önemli adımları hep birlikte burada attık. Bunlardan en önemlisi de kurulan ön büro sistemimiz. Bu sistemle vatandaşımızın hızlıca, adil, şeffaf şekilde işlemlerini yapmak için adliyemize erişebilmesini sağladık. Dosya sayılarımız, artan kadromuz, arkadaşlarımızın çalışmaları bunun en önemli örnekleri."

Emre, Düzce Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Programa, Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası'nda adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Programda konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, yeni dönemin barış, huzur, sağlık ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni döneme binlerce dosyayla başladıklarını, hızlı ve etkin yargının sağlanması için yoğun çaba göstereceklerini kaydeden Akgün, vatandaşların davaların uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetlerini dile getirdiğini, gelecek dönemde bu sorunların giderilmesi adına hakim, savcı ve tüm yargı çalışanlarının fedakarca çalışacağına inandığını belirtti.

Akgün, Kocaeli'deki adliye binasının fiziki şartlarının yetersiz kaldığını, yeni adliye binası projesinin onaylandığını dile getirerek, inşaat sürecinin de kısa sürede başlayacağına inandığını ifade etti.

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yargı Reformu Strateji Belgesi"nde yer alan hedefler doğrultusunda yargının hızlandırılması için birçok ilde yeni mahkemeler kurulduğunu, bu kapsamda Kocaeli Adliyesi'nde de yeni ağır ceza mahkemesinin açıldığını kaydetti.

Kaya, aynı hedef doğrultusunda gelecek dönemde adliyede yeni mahkemeler ve birimlerin kurulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşların yargı hizmetlerinden daha hızlı yararlanabilmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Baro Başkanı Caner Karakadılar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, avukatlar, hakimler ve savcılar katıldı.