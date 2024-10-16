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Düzce ve Karabük'te Yoğun Sis Etkili Oldu

Düzce ve Karabük'te Yoğun Sis Etkili Oldu
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Düzce ve Karabük'te sabah saatlerinde yoğun sis oluştu. Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi düştü ve sürücüler dikkatli olmaya uyarıldı. Karabük'ün Eflani ilçesinde de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar azalırken, bazı yapılar gözden kayboldu.

Düzce ve Karabük'te yoğun sis oluştu.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Otoyolun Kaynaşlı gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kısımda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Sis nedeniyle il merkezini Güzeldere ve Aydınpınar tabiat parklarına bağlayan Aydınpınar Caddesi'nde de ulaşım yavaş ilerledi.

Karabük

Karabük'ün Eflani ilçesinde yoğun sis oluştu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.

İlçedeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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