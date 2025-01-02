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Düzce ve Karabük'te Sis Etkili Oldu

Düzce ve Karabük'te Sis Etkili Oldu
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Düzce ve Karabük'te oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgedeki sis bulutu havadan görüntülendi.

Düzce ve Karabük'te sis etkisini gösterdi.

Düzce kent merkezinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Bölgede oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Karabük

Karabük kent merkezinde sis görüldü.

Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli seyretti.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.

Kent merkezindeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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