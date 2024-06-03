Düzce ve Karabük'te Öğretmenlik Meslek Kanunu basın açıklaması

Düzce ve Karabük'te sendikaların üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Anıtpark Meydanı'nda toplanan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri adına açıklamayı okuyan Memur-Sen Düzce İl Başkanı İsmail Atay, kanunun "ayrıştırıcı değil birleştirici olması" gerektiğini söyledi.

Kapsayıcı kanun istediklerini belirten Atay, "Bugün burada 'Öğretmenlik Meslek Kanunu eğitimcileri bölmemeli, haklar yarım kalmamalı' demek için toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Atay, söz konusu kanunun 2 yıl önce çıkarıldığını ancak ihtiyaçlara cevap veremediğini savunarak, "Bugünlerde yetersizliği açık ve iptal edilen maddeleriyle uygulama şansı kalmayan kanunun yeniden düzenlenmesini, bu sefer kapsamı geniş, şiddete yaptırım içeren ve eğitimcilerin tamamını memnun eden bir kanun tasarısının hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Karabük

Karabük'te de Eğitim-Bir-Sen üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı.

Grup adına açıklamayı okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, söz konusu kanunun eğitimcileri bölmemesi ve hakların yarım kalmaması gerektiğini vurguladı.

Öz, "Uzun yıllar ihtiyaç haline gelen ve yıllarca talep ettiğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu nihayet bundan 2 yıl önce çıkarılmıştı ancak ne yazık ki kanun, bütün uyarılarımıza rağmen ihtiyacı karşılayacak şekilde çıkarılamadı. İlk uygulamasında yetersizliği ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Kanunun, eğitim camiasının önemli bileşenleri olan şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, bakanlık ve eğitim müfettişleri, uzmanları ve araştırmacıları kapsam dışı bıraktığını ifade ederek, bir kısım maddelerin ise Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı.