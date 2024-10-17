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Düzce ve Bolu'nun Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Düzce ve Bolu'nun Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
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Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve sağanak yağışların ardından kar yağışı başladı. Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Yağışların bölgede devam etmesi bekleniyor.

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Bölgede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Bolu'da Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Bolu

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