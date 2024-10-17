Düzce ve Bolu'nun Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Bölgede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Bolu'da Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışı etkili oldu.