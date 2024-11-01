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Düzce ve Bolu'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Düzce ve Bolu'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini azalttı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarında sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkı ve Heyelan mevkilerinde de sis görüldü.

Görüş mesafesinin azaldığı güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan sis, Düzce ve Bolu kent merkezinde de etkisini gösterdi. Sisle kaplanan kent merkezleri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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