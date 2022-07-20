Düzce ve Bolu'da bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı - Haberler

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Düzce ve Bolu'da bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce ve Bolu'da bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı

Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ve sarsıntının hissedildiği Bolu'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ve sarsıntının hissedildiği Bolu'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Düzce ve Bolu'da ikamet eden bazı vatandaşların, deprem sonrası yaşadıkları korku nedeniyle evlerinden çıktıkları görüldü.

Cep telefonlarıyla yakınlarını arayan vatandaşlardan bazıları sokakta bekleyişlerini sürdürürken, bazıları ise evlerine geri döndü.

Vatandaşlar, sarsıntıyı hissettiklerini ve yaşadıkları korku nedeniyle evlerinden çıktıklarını kaydetti.

Neşe Üstün, 1999 Düzce Depremini yaşadığını dile getirerek, "Tekrar 23 sene öncesine gittik. Depremi yaşadığımız için doğal olarak korkuyoruz. Büyük bir deprem değildi ama devamı gelir endişesiyle indik bekliyoruz." diye konuştu.

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AA / Ömer Ürer - Güncel

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