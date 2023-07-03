Düzce ve Bartın'da Kurban Bayramı tatilinde kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulandı

Düzce ve Bartın'da, Kurban Bayramı tatilinde kural ihlali yapan 2 bin 789 sürücüye idari ceza uygulandı. Düzce'de 2 bin 330 sürücüye cezai işlem uygulanırken, Bartın'da ise dron denetimiyle 44 araca kırmızı ışık ihlali, 5 araca hatalı sollama ve 1 araca trafik işaret levhalarına uymamaktan ceza kesildi. Ayrıca KGYS ve nokta denetimlerinde de 409 araca çeşitli kural ihlallerinden ceza uygulandı.