Düzce Valisi Selçuk Aslan Turizm Potansiyeli İncelemelerine Katıldı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, turizm yatarımı potansiyeli taşıyan bölgeleri inceledi, aronya hasadına katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Aslan, beraberindeki heyetle Samandere köyü ve Sinekli Yaylası arasındaki bölgede incelemelerde bulundu. Bölgenin güzellikleri ve turizm potansiyeli hakkında yetkililerden bilgi alan Aslan, yaylada yaşayan vatandaşlarla sohbet etti.

Aslan, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik önerilere her zaman açık olduğunu belirterek, bu güzel coğrafyanın daha fazla tanıtılması için atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

Vali Aslan'a, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Nuri Çelik eşlik etti.

Öte yandan Aslan, 23 Kasım 2022'de meydana gelen Düzce Depremi'nin ardından yapılan değerlendirmelerde güçlendirme kararı alınan Mehmet Kamil Furtun Aile Sağlığı Merkezi'ndeki tadilat çalışmalarını inceledi.

Vali Aslan, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aslan aronya hasadına katıldı

Vali Aslan, kentte alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi kapsamında devlet desteğiyle ekim alanı 70 dekara ulaşan ve "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasadına katıldı.

Sazköy'de bir üreticinin bahçesindeki hasada iştirak eden Aslan, il genelinde yıllık 90 tonu aşan üretimi katma değerli hale getirerek, bölgedeki çiftçinin ekonomik kalkınmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.