Düzce Valisi Selçuk Aslan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Düzce Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda 1172 numaralı sandıkta oy verdi.

Çıkışta açıklamada bulunan Vali Aslan, vatandaşlık ödevlerini yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Mahalli İdareler Genel Seçimleri ülkemize, milletimize ve ilimize hayırlı olsun. Kazanan milletimiz olsun, kazanan ülkemiz olsun." ifadelerini kullandı.