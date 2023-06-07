Düzce Valisi Cevdet Atay Köy ve Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Düzce Valisi Cevdet Atay, halk günü toplantılarının yanı sıra köy ve mahallelere ziyaretler yaparak vatandaşları dinliyor. Atay, ilgili kurum müdürleriyle birlikte Musababa Köyü ve Kiremitocağı Mahallesinde hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Köy ve mahallelerde temaslarını sürdüren Düzce Valisi Cevdet Atay vatandaşları evinde ziyaret ederek onları dinliyor.

Vali Cevdet Atay, yaptığı halk günü toplantılarının yanı sıra mahalle ve köylere ziyaretler yaparak vatandaşları birebir dinliyor. Atay, bu dahilde ilgili kurum müdürleriyle birlikte Düzce Merkez Musababa Köyü ile Kiremitocağı Mahallesinde hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlara bir araya gelen Vali Atay, sorunlarını dinledi, çözümü için de ellerinden geldiğince çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Köy ve mahallelerde hane ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE