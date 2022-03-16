Düzce Valisi Atay, özel gereksinimli gencin askerlik hayalini gerçekleştirecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce Valisi Atay, özel gereksinimli gencin askerlik hayalini gerçekleştirecek

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce Valisi Atay, özel gereksinimli gencin askerlik hayalini gerçekleştirecek

Düzce'de askerlik yapmak isteyen özel gereksinimli Mert Duman'ın hayali, Vali Cevdet Atay'ın girişimleriyle temsili askerlik töreninde gerçeğe dönüşecek.

DÜZCE (AA) - Düzce'de askerlik yapmak isteyen özel gereksinimli Mert Duman'ın hayali, Vali Cevdet Atay'ın girişimleriyle temsili askerlik töreninde gerçeğe dönüşecek.

Aileyi evinde ziyaret eden Vali Atay, sohbet sırasında özel gereksinimli gencin en büyük hayalinin askerlik yapmak olduğunu öğrendi.

Mert Duman'ın talebi üzerine İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş'ı telefonla arayan Atay, gencin temsili askerlik töreninde yer alması için talimat verdi.

Askerlik yapacak olmanın heyecanını yaşayan genç, Vali Atay'a teşekkür etti.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Düzce, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title